Перемовини Сербії та Косова у Вашингтоні перенесли на 4 вересня

Зустріч лідерів Сербії та Косова у Вашингтоні за участі представників Білого дому, анонсовану на 2 вересня, перенесли на 4 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Радник із національної безпеки Роберт О'Брайен запросив президента Сербії Александара Вучича та прем'єр-міністра Косова Авдуллу Хоті до Вашингтона на зустріч 4 вересня.

"Переговори були перенесені на два дні, з 2 вересня, з організаційних причин. Сполучені Штати заздалегідь вітають цю важливу розмову з президентом Сербії Вучичем та прем'єр-міністром Косова Хоті. Віримо, що прогрес в області економічних питань, включаючи створення робочих місць та досягнення економічного зростання, є першим кроком у просуванні мирного процесу", - йдеться в електронному листі "Радіо Свобода", підписаному речником Ради національної безпеки Джоном Улліотом від 22 серпня.

За офіційною інформацією, на зустрічі планують обговорювати розвиток економічних відносин Белграда та Приштини.

Водночас Вучич не виключає, що будуть підписані документи не лише щодо економічного блоку питань, зокрема, через можливе приєднання до переговорів особисто Дональда Трампа.

Перед цим зустріч планувалася на 27 червня, але зірвалася у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах проти президента Косова Хашима Тачі та ексспікера парламенту Косова Кадрі Веселі.

Прем'єр Косова Авдулла Хоті після цього повідомив, що змушений повернутися в країну для вирішення ситуації та не зможе бути присутнім у Вашингтоні.

Після цього президент Сербії Александар Вучич та Авдулла Хоті зустрічалися в Брюсселі 16 липня за посередництва посланця ЄС Мирослава Лайчака. Ця зустріч стала першою після 20 місяців перерви.

Лайчак, який є посередником у переговорах, сказав, що обидві сторони зосередилися на питаннях зниклих безвісти і переміщених осіб, а також на економічному співробітництві.