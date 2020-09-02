Лидеры Сербии и Косово лично встретятся для переговоров в Брюсселе

Лидеры Сербии и Косово в понедельник, 7 августа, лично встретятся в Брюсселе для переговоров при посредничестве ЕС.

Как сообщает кореспондерт "Европейской правды", об этом объявил спикер Еврокомиссии Петер Стано.

"В следующий понедельник высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и специальный посланник ЕС Мирослав Лайчак примут президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдуллу Хоти для встречи на высшем уровне в рамках диалога при посредничестве ЕС", - рассказал Петер Стано.

Он уточнил, что речь идет о личной встрече лидеров в Брюсселе.

Обсуждать планируют, среди прочего, взаимные финансовые претензии и имущественные вопросы.

Перед этой встречей состоятся также три встречи на экспертном уровне по вопросам, которые уже обсуждались - перемещенных лиц, лиц, пропавших без вести и экономического сотрудничества. Они запланированы на выходные.

Напомним, перед этим лидеры Сербии и Косово встречались в Брюсселе 16 июля при посредничестве посланника ЕС Мирослава Лайчака. Эта встреча стала первой после 20 месяцев перерыва.

4 сентября запланирована также встреча в Вашингтоне, с участием представителей Белого дома.