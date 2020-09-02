Прем’єр Литви відреагував на анонсовані Білоруссю санкції
Прем’єр Литви Саулюс Скверняліс заявив, що погрози Білорусі запровадити санкції проти країн Балтії позбавлені підстав.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
"Зрозуміло, це справа країни, якщо вони бачать підстави для застосування якихось санкцій хоча б щодо одного литовського політика або посадової особи, то це їх вибір. Сьогодні я не бачу жодних підстав для цього", - сказав Скверняліс у середу на пресконференції.
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в середу заявив, що країна вже підготувала відповідні санкції щодо Литви, Латвії та Естонії і затвердила "чорний список", особам з якого буде заборонений в'їзд до Білорусі.
Він зазначив, що мова йде про осіб, які "завзято намагалися втручатися в справи білоруської держави, виступали з відповідними неприйнятними політичними заявами, вносили пропозиції про фінансову підтримку опонентів".
Конкретні прізвища він не вказав.
31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.
Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Александром Лукашенком, який виконує обов’язки президента Білорусі.