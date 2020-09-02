Прем’єр Литви відреагував на анонсовані Білоруссю санкції

Прем’єр Литви Саулюс Скверняліс заявив, що погрози Білорусі запровадити санкції проти країн Балтії позбавлені підстав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Зрозуміло, це справа країни, якщо вони бачать підстави для застосування якихось санкцій хоча б щодо одного литовського політика або посадової особи, то це їх вибір. Сьогодні я не бачу жодних підстав для цього", - сказав Скверняліс у середу на пресконференції.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в середу заявив, що країна вже підготувала відповідні санкції щодо Литви, Латвії та Естонії і затвердила "чорний список", особам з якого буде заборонений в'їзд до Білорусі.

Він зазначив, що мова йде про осіб, які "завзято намагалися втручатися в справи білоруської держави, виступали з відповідними неприйнятними політичними заявами, вносили пропозиції про фінансову підтримку опонентів".

Конкретні прізвища він не вказав.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Александром Лукашенком, який виконує обов’язки президента Білорусі.