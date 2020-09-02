Премьер Литвы отреагировал на анонсированные Беларусью санкции

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что угрозы Беларуси ввести санкции против стран Балтии лишены оснований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Разумеется, это дело страны, если они видят основания для применения каких-либо санкций хотя бы к одному литовскому политику или должностному лицу, то это их выбор. Сегодня я не вижу никаких оснований для этого", - сказал Сквернялис в среду на пресс-конференции.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в среду заявил, что страна уже подготовила соответствующие санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии и утвердила "черный список", лицам из которого будет запрещен въезд в Беларусь.

Он отметил, что речь идет о лицах, которые "упорно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, выступали с соответствующими неприемлемыми политическими заявлениями, вносили предложения о финансовой поддержке оппонентов".

Конкретные фамилии он не указал.

31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.