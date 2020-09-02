Захворюваність на COVID-19 у Європі повернулась до рівня березня - агентство ЄС 

Захворюваність на COVID-19 в Європі повернулась до рівня, який спостерігався у березні, коли спалах коронавірусу заходив у пікову фазу.

Про це заявила директор Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC) Андреа Аммон у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Вірус не спав усе літо. Він не взяв відпустку", - заявила Аммон євродепутам під час чергових слухань.

За її словами, дані на цьому тижні показали, що в Європі на 100 тисяч осіб припадає 46 підтверджених випадків коронавірусу.

"Ми майже повернулися до цифр, які ми бачили в березні", - сказала Аммон.

Згідно з даними ECDC, в березні кількість інфікованих людей на 100 тисяч населення склала приблизно 40 наприкінці місяця і до квітня продовжила зростати до приблизно 70 осіб на 100 тисяч населення.

Нинішнє збільшення кількості підтверджених випадків частково пов'язано зі зростанням рівня тестування.

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За словами Аммон, нові випадки здебільшого пов’язані з молоддю, тому кількість госпіталізацій влітку вдалося стабілізувати - у той час як в березні та квітні хворіли здебільшого літні люди, які переносили захворювання складніше.

Однак Аммон зазначила, що останнім часом кількість госпіталізацій знову зростає - це свідчить про сплеск захворювання також серед літніх людей.

Аммон додала, що відновлення навчання у школах у вересні не обов'язково призведе до підвищених ризиків передачі інфекції. За її словами, в країнах Європи, які вже відкрили школи навесні, не спостерігалося сплесків захворюваності.