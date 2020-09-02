Кулеба: отруєння Навального матиме наслідки, але не для Північного потоку-2
Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального матиме наслідки - однак навряд чи для будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у своєму Twitter, відповідаючи на запитання користувачів соцмережі у середу.
Кулеба нагадав, що Німеччина послідовно виступає за добудову російського газопроводу по дну Балтійського моря.
"Це не новина, що Німеччина налаштована добудувати "Північний потік-2". І не новина, що ми цьому протидіємо", - зазначив Кулеба.
"Але отруєння Навального теж матиме наслідки", - додав міністр.
Нагадаємо, 2 вересня німецький уряд повідомив, що в організмі російського опозиціонера Алексєя Навального виявили сліди нервово-паралітичної речовини з групи "Новічок".
2 вересня канцлер Ангела Меркель знову підтвердила свою прихильність завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2" попри санкції США.
Водночас Меркель вважає недоцільним пов’язувати отруєння Навального з будівництвом "Північного потоку-2".
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він висловлював свої сумніви щодо газопроводу у розмові з Меркель.