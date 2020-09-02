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Кулеба: отруєння Навального матиме наслідки, але не для Північного потоку-2

Середа, 2 вересня 2020, 17:56

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального матиме наслідки - однак навряд чи для будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у своєму Twitter, відповідаючи на запитання користувачів соцмережі у середу. 

Кулеба нагадав, що Німеччина послідовно виступає за добудову російського газопроводу по дну Балтійського моря. 

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"Це не новина, що Німеччина налаштована добудувати "Північний потік-2". І не новина, що ми цьому протидіємо", - зазначив Кулеба.

"Але отруєння Навального теж матиме наслідки", - додав міністр. 

Нагадаємо, 2 вересня німецький уряд повідомив, що в організмі російського опозиціонера Алексєя Навального виявили сліди нервово-паралітичної речовини з групи "Новічок".

2 вересня канцлер Ангела Меркель знову підтвердила свою прихильність завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2" попри санкції США.

Водночас  Меркель вважає недоцільним пов’язувати отруєння Навального з будівництвом "Північного потоку-2".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він висловлював свої сумніви щодо газопроводу у розмові з Меркель. 

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