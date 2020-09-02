ЕС осудил отравление Навального, требует наказать виновных

ЕС решительно осуждает отравление российского оппозиционера Алексея Навального и настаивает на необходимости привлечь виновных к ответственности.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

"Европейский Союз самым решительным образом осуждает отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Применение химического оружия ни при каких обстоятельствах абсолютно неприемлемо и является нарушением международного права", - подчеркнул Боррель.

По его словам, крайне важно, чтобы российское правительство тщательно и прозрачно расследовал покушение на Навального.

"Дело Алексея Навального не должно остаться нерешенным. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

По словам Борреля, Европейский союз будет и впредь внимательно следить за этим вопросом и обсуждать его последствия.

Как сообщалось, в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.