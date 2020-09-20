Великий мітинг опозиції у Мінську, влада перекрила центр

Учасники акції "Марш солідарності" в Мінську прямували до резиденції президента Александра Лукашенка, однак були вимушені змінити маршрут.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Свобода Білорусь".

Протестувальники зібралися біля стели "Мінськ - місто-герой" і рушили по проспекту Переможців до палацу Незалежності, однак шлях їм був перекритий військовими і ОМОНом зі спецтехнікою. Посилене оточення виставлено не тільки по периметру самої президентської резиденції і прилеглої до нього площі, а й на всіх суміжних вулицях.

Учасники мітингу були змушені змінити маршрут і рушили в бік центру. Інформації про кількість учасників ходи поки немає.

Також у Мінську сім станцій метро: "Площа Леніна", "Жовтнева", "Купаловська", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Немиги", "Фрунзенська", а мобільний інтернету працює із повільною швидкістю.

МВС Білорусі повідомило про затримання десяти осіб, які використовували "незареєстровану символіку". Також стало відомо, що за участь у суботніх акціях опозиції арештовано 430 осіб. При цьому по даним міліції, у суботніх акціях приймало учать лише 900 осіб.