Большой митинг оппозиции в Минске, власти перекрыли центр

Участники акции "Марш солидарности" в Минске направлялись к резиденции президента Александра Лукашенко, однако были вынуждены изменить маршрут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода Беларусь".

Протестующие собрались у стелы "Минск - город-герой" и двинулись по проспекту Победителей во дворец Независимости, однако путь им был перекрыт военными и ОМОНом со спецтехникой. Усиленное оцепление выставлено не только по периметру самой президентской резиденции и прилегающей к нему площади, но и на всех смежных улицах.

Участники митинга были вынуждены изменить маршрут и двинулись в сторону центра. Информации о количестве участников шествия пока нет.

Также в Минске семь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немиги", "Фрунзенская", а мобильный интернет работает с медленной скоростью.

МВД Беларуси сообщило о задержании десяти человек, которые использовали "незарегистрированное символику". Также стало известно, что за участие в субботних акциях оппозиции арестованы 430 человек. При этом по данным милиции, в субботних акциях принимало участие только 900 человек.