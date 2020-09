В ЄС чекають, що Кіпр розблокує санкції проти Білорусі завдяки рішенню по Лівії

ЄС готується погодити санкції проти Лівії, що, як очікується, спонукає Кіпр розблокувати санкції ЄС проти режиму Лукашенка.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє німецьке агентство DPA з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Міністри закордонних справ 27 країн-членів вже зібралися на зустріч у Брюсселі. Ключовими темами сьогодні будуть санкції проти Лівії та проти режиму білоруського диктатора Александра Лукашенка.

Як повідомляють джерела агентства, країни ЄС вже погодили список фізичних та юридичних осіб, які надавали кораблі, літаки чи іншу логістичну допомогу для транспортування зброї до Лівії. Серед них - компанії з Туреччини, Йорданії та Казахстану, а також дві фізичні особи з Лівії.

Експорт зброї до Лівії - під ембарго ООН, і його порушення може призвести до санкцій.

Як вже повідомлялося, анонсовані санкції ЄС проти посадовців режиму Лукашенка блокує Кіпр - в обмін Кіпр вимагає заходи ЄС щодо Туреччини у зв’язку з її бурильною діяльністю у Східному Середземномор’ї.

Дипломати сподіваються, що рішення щодо Лівії, у якому йдеться і про турецькі компанії, потенційно задовільнить Кіпр і дозволить погодити санкції щодо Білорусі.

Згідно з повідомленням глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, вже відбулася неформальна зустріч з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. На неї запрошені і 27 міністрів закордонних справ країн-членів.

We met with Sviatlana #Tsikhanouskaya ahead of #FAC.

The EU has no hidden agenda. Belarusian people should be able to freely choose their president, without persecution and repression. Only an inclusive national dialogue can lead to a peaceful and sustainable solution #Belarus