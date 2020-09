В ЕС ожидают, что Кипр разблокирует санкции против Беларуси благодаря решению по Ливии

ЕС готовится согласовать санкции против Ливии, что, как ожидается, подтолкнет Кипр разблокировать санкции ЕС против режима Лукашенко.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Министры иностранных дел 27 стран-членов уже собрались на встречу в Брюсселе. Ключевыми темами сегодня будут санкции против Ливии и против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Как сообщают источники агентства, страны ЕС уже согласовали список физических и юридических лиц, которые предоставляли корабли, самолеты или другую логистическую помощь для транспортировки оружия в Ливию. Среди них - компании из Турции, Иордании и Казахстана, а также два физических лица из Ливии.

Экспорт оружия в Ливию - под эмбарго ООН, и его нарушение может привести к санкциям.

Как уже сообщалось, анонсированные санкции ЕС против должностных лиц режима Лукашенко блокирует Кипр - в обмен требуя от ЕС принять меры в отношении Турции в связи с ее бурильной деятельностью в Восточном Средиземноморье.

Дипломаты надеются, что решение по Ливии, в котором идет речь и о турецких компаниях, потенциально удовлетворит Кипр и позволит согласовать санкции в отношении Беларуси.

Также сегодня запланирована неформальная встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. На нее приглашены и 27 министров иностранных дел стран-членов.

We met with Sviatlana #Tsikhanouskaya ahead of #FAC.

The EU has no hidden agenda. Belarusian people should be able to freely choose their president, without persecution and repression. Only an inclusive national dialogue can lead to a peaceful and sustainable solution #Belarus