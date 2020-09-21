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В ЕС ожидают, что Кипр разблокирует санкции против Беларуси благодаря решению по Ливии

Понедельник, 21 сентября 2020, 11:13

ЕС готовится согласовать санкции против Ливии, что, как ожидается, подтолкнет Кипр разблокировать санкции ЕС против режима Лукашенко.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Министры иностранных дел 27 стран-членов уже собрались на встречу в Брюсселе. Ключевыми темами сегодня будут санкции против Ливии и против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Как сообщают источники агентства, страны ЕС уже согласовали список физических и юридических лиц, которые предоставляли корабли, самолеты или другую логистическую помощь для транспортировки оружия в Ливию. Среди них - компании из Турции, Иордании и Казахстана, а также два физических лица из Ливии.

Экспорт оружия в Ливию - под эмбарго ООН, и его нарушение может привести к санкциям.

Как уже сообщалось, анонсированные санкции ЕС против должностных лиц режима Лукашенко блокирует Кипр - в обмен требуя от ЕС принять меры в отношении Турции в связи с ее бурильной деятельностью в Восточном Средиземноморье.

Дипломаты надеются, что решение по Ливии, в котором идет речь и о турецких компаниях, потенциально удовлетворит Кипр и позволит согласовать санкции в отношении Беларуси.

Также сегодня запланирована неформальная встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. На нее приглашены и 27 министров иностранных дел стран-членов.

"У ЕС нет тайной повестки дня. Народ Беларуси должен иметь возможность свободно выбирать своего президента, без преследований и репрессий. Только национальный диалог может создать основу для мирного и устойчивого решения", - отметил Боррель.

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