Уряд Британії розмірковує над повторним національним локдауном

Уряд Великої Британії розглядає питання про повторне введення загальнонаціонального карантину через відновлення зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Сполученому Королівстві вже зареєстровано найбільше офіційне число загиблих від COVID-19 в Європі - і п'яте за величиною у світі. При цьому країна бере в борг рекордні суми в спробі підтримати економіку.

Нові випадки COVID-19 зростають як мінімум на 6000 в день, згідно з даними тижневої давності, кількість госпіталізацій подвоюється кожні вісім днів.

"Тенденція у Британії йде в неправильному напрямку, і ми знаходимося на критичному етапі пандемії. Ми вивчаємо дані, щоб зрозуміти, як управляти розповсюдженням вірусу перед дуже складним зимовим періодом", - йдеться в заяві наукових консультантів уряду перед їх пресконференцією в понеділок.

Міністр транспорту Грант Шаппс сказав, що Сполучене Королівство перебуває на критичному етапі, хоча будь-яке нове обмеження повинно бути збалансовано зі школами і підприємствами, яким дозволено залишатися відкритими, щоб країна могла подолати економічну кризу.

"Сьогодні вранці ми безумовно переживаємо критичний момент. Очевидно, що ми всього на кілька тижнів відстаємо від того, що ми бачимо в інших країнах Європи. Дуже важливо, щоб ми зробили все, що в наших силах, щоб боротися з цим. Ми почуємо від інших, включаючи прем'єр-міністра, про пропоновані наступні кроки", - сказав він в понеділок вранці.

У суботу прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що друга хвиля пандемії COVID-19 вже наближається і країні слід очікувати на нові обмеження вже найближчим часом.

Офіційне число нових позитивних випадків захворювання у Британії зросло 18 вересня до 4322, що стало найвищим показником з 8 травня.