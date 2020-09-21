Правительство Британии думает над повторным национальным локдауном

Правительство Великобритании рассматривает вопрос о повторном введении общенационального карантина в связи с возобновлением роста количества новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Соединенном Королевстве уже зарегистрировано наибольшее официальное число погибших от COVID-19 в Европе - и пятое по величине в мире. При этом страна берет в долг рекордные суммы в попытке поддержать экономику.

Новые случаи COVID-19 растут как минимум на 6 тысяч в день, согласно данным недельной давности, количество госпитализаций удваивается каждые восемь дней.

"Тенденция в Британии идет в неправильном направлении, и мы находимся на критическом этапе пандемии. Мы изучаем данные, чтобы понять, как управлять распространением вируса перед очень сложным зимним периодом", - говорится в заявлении научных консультантов правительства перед их пресс-конференцией в понедельник.

Министр транспорта Грант Шаппс сказал, что Соединенное Королевство находится на критическом этапе, хотя любое новое ограничение должно быть сбалансировано со школами и предприятиями, которым разрешено оставаться открытыми, чтобы страна могла преодолеть экономический кризис.

"Сегодня утром мы безусловно переживаем критический момент. Очевидно, что мы всего на несколько недель отстаем от того, что мы видим в других странах Европы. Очень важно, чтобы мы сделали все, что в наших силах, чтобы бороться с этим. Мы услышим от других, включая премьер-министра, о предлагаемых следующих шагах", - сказал он в понедельник утром.

В субботу премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторая волна пандемии COVID-19 уже приближается и стране следует ожидать новых ограничений в ближайшее время.

Официальное число новых положительных случаев заболевания в Британии выросло 18 сентября до 4322, что стало самым высоким показателем с 8 мая.