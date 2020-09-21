"Пішов нах**, Ердоган": президент Туреччини подав до суду на грецьку газету

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся в прокуратуру з позовом на керівництво грецького видання Dimokratia, що допустило в публікації від 18 вересня образу на його адресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Один з адвокатів турецького лідера Гусейн Айдин повідомив, що позов поданий за порушення статті 299 КК Туреччини "Публічна образа президента".

"Дії грецького видання - показник моральної деградації ЗМІ. Той факт, що грецька громадськість не відреагувала на скандальну публікацію, говорить про те, що деградація не обмежується рамками журналістики", - сказав Айдин.

За його словами, ненормативну лексику використовують ті, хто не може знайти слів для обґрунтування своєї позиції. "Це низько і ганебно для тих, хто допускає подібні випади. Рішуча позиція турецького лідера щодо ситуації в східній частині Середземного моря відображає інтереси всього турецького народу", - сказав президент.

У позові залучається увага до вердиктів Європейського суду з прав людини у сфері захисту свободи слова та статті 10 Європейської конвенції з прав людини ("Свобода вираження думки"). Підкреслюється, що дії грецького видання не можуть сприйматися як прояв свободи слова.

Dimokratia опублікувала на своїх сторінках матеріал з заголовком турецькою мовою – Siktir git, Mr. Erdogan, що можна перекласти як "Пішов нах**, пан Ердоган". Слід зазначити, що ця газета, за інформацією з Вікіпедії, є таблоїдом і не має значного тиражу.

Через скандальний заголовок до МЗС Туреччини викликали грецького посла. Публікацію засудили і в уряді Греції.