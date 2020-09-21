"Пошел нах**, Эрдоган": президент Турции подал в суд на греческую газету

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в прокуратуру с иском против руководства греческого издания Dimokratia, допустившего в публикации от 18 сентября оскорбления в его адрес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

Один из адвокатов турецкого лидера Гусейн Айдын сообщил, что иск подан за нарушение статьи 299 УК Турции "Публичное оскорбление президента".

"Действия греческого издания - показатель нравственной деградации СМИ. Тот факт, что греческая общественность не отреагировала на скандальную публикацию, говорит о том, что деградация не ограничивается рамками журналистики", - сказал Айдын.

По его словам, ненормативную лексику используют те, кто не может найти слов для обоснования своей позиции. "Это низко и позорно для тех, кто допускает подобные выпады. Решительная позиция турецкого лидера по ситуации в восточной части Средиземного моря отражает интересы всего турецкого народа", - сказал президент.

В иске привлекается внимание к вердиктам Европейского суда по правам человека в сфере защиты свободы слова и статье 10 Европейской конвенции по правам человека ("Свобода выражения мнения"). Подчеркивается, что действия греческого издания не могут восприниматься как проявление свободы слова.

Dimokratia опубликовала на своих страницах материал с заголовком на турецком языке - Siktir git, Mr. Erdogan, что можно перевести как "Пошел нах**, г-н Эрдоган". Следует отметить, что эта газета, по информации из Википедии, является таблоидом и не имеет значительного тиража.

Из-за скандального заголовка в МИД Турции вызвали греческого посла. Публикацию осудили и в правительстве Греции.