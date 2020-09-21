У Британії прогнозують, що в середині жовтня добове число випадків COVID-19 сягатиме 50 тисяч

Число нових випадків COVID-19 у Великій Британії подвоюється приблизно кожні сім днів, і якщо так триватиме далі, то до середини жовтня буде реєструватися близько 50 000 нових випадків захворювання в день.

Про це заявив у понеділок головний науковий радник британського уряду Патрік Велланс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На даний момент ми вважаємо, що епідемія подвоюється приблизно кожні сім днів", - сказав він.

"Якщо так буде продовжуватися і далі ... у підсумку в середині жовтня у вас буде близько 50 000 випадків захворювання в день", - сказав він, додавши, що через місяць це призведе до більш ніж 200 смертей в день.

Велланс зазначив, що це не передбачення, а спосіб показати, що станеться, якщо вірус продовжить поширюватися нинішніми темпами.

"Тому завдання полягає в тому, щоб переконатися, що час подвоєння не залишається на рівні семи днів" - заявив він.

Як повідомлялося, уряд Великої Британії розглядає питання про повторне введення загальнонаціонального карантину через відновлення зростання кількості нових випадків коронавірусу.