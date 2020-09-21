В Британии прогнозируют, что в октябре суточное число случаев заражений достигнет 50 тысяч

Число новых случаев COVID-19 в Великобритании удваивается примерно каждые семь дней, и если так будет продолжаться дальше, то к середине октября будет регистрироваться около 50 000 новых случаев заболевания в день.

Об этом заявил в понедельник главный научный советник британского правительства Патрик Велланс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"На данный момент мы считаем, что эпидемия удваивается примерно каждые семь дней", - сказал он.

"Если так будет продолжаться и дальше ... в итоге в середине октября у вас будет около 50 000 случаев заболевания в день", - сказал он, добавив, что через месяц это приведет к более чем 200 смертей в день.

Велланс отметил, что это не предсказание, а способ показать, что случится, если вирус продолжит распространяться нынешними темпами.

"Поэтому задача состоит в том, чтобы убедиться, что время удвоения не остается на уровне семи дней" - заявил он.

Как сообщалось, правительство Великобритании рассматривает вопрос о повторном введении общенационального карантина из-за возобновления роста количества новых случаев коронавируса.