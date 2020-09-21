В Академії мистецтв Британії хочуть продати скульптуру Мікеланджело, щоб не звільняти персонал

Академіки Королівської академії мистецтв Британії можуть запропонувати продати скульптуру Мікеланджело за 100 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб уникнути скорочення персоналу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Галерея, як і багато художніх установ по всій країні, сильно постраждала від пандемії COVID - 19 і, як повідомляється, розглядає можливість скорочення персоналу через 75-відсоткове падіння доходів.

Академія зараз проводить консультації з персоналом з приводу скорочення приблизно 150 осіб, що становить 40% робочої сили.

Через це група королівських академіків висунула план продажу 515-річної скульптури, відомої як Тондо Таддеї.

Повідомляється, що прихильники цієї ідеї скликали спеціальну нараду.

Вважається, що твір, який було передано лондонській галереї в 1829 році, може коштувати до 100 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє The Art Newspaper.

"Вона коштує так багато, це може врятувати робочі місця і витягнути академію з фінансового безладу", - сказав один з академіків.

Президент академії Ребекка Солтер, як повідомляється, проти цієї ідеї.

Речниця академії заявила, що установа "не має наміру продавати будь-які твори зі своєї колекції".

Вона додала: "Ми маємо привілей і відповідальність бути хранителями видатних творів мистецтва. Наш обов'язок - дбати про нашу постійну колекцію, щоб нинішні і майбутні покоління могли нею насолоджуватися".

Тондо Таддеї - це назва для роботи, яка зображує Діву з немовлям і немовля Святого Іоанна, вирізаних в мармурі.

Роботу замовив багатий торговець тканинами Таддео Таддеї, вона виготовлена між 1504 і 1505 роками. Скульптура залишається незавершеною. Ренесансний термін "тондо" відсилає до круглої форми роботи.