В Академии искусств Британии хотят продать скульптуру Микеланджело, чтобы не сокращать персонал

Академики Королевской академии искусств Великобритании могут предложить продать скульптуру Микеланджело за 100 млн фунтов стерлингов, чтобы избежать сокращения персонала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Галерея, как и многие художественных учреждений по всей стране, сильно пострадала от пандемии COVID-19 и, как сообщается, рассматривает возможность сокращения персонала из-за 75-процентного падения доходов.

Академия сейчас проводит консультации с персоналом по поводу сокращения примерно 150 человек, что составляет 40% персонала.

Поэтому группа королевских академиков выдвинула план продажи 515-летней скульптуры, известной как Тондо Таддеи.

Сообщается, что сторонники этой идеи созвали специальное совещание.

Считается, что произведение, которое было передано лондонской галерее в 1829 году, может стоить до 100 млн фунтов стерлингов, сообщает The Art Newspaper.

"Она стоит так много, это может спасти рабочие места и вытянуть академию из финансовой дыры", - сказал один из академиков.

Президент академии Ребекка Солтер, как сообщается, против этой идеи.

Пресс-секретарь академии заявила, что учреждение "не намерено продавать любые произведения из своей коллекции".

Она добавила: "У нас есть привилегия и ответственность быть хранителями выдающихся произведений искусства. Наш долг - заботиться о нашей постоянной коллекции, чтобы нынешние и будущие поколения могли ею наслаждаться".

Тондо Таддеи - это название для работы, изображающей Деву с младенцем и младенца Святого Иоанна, вырезанных в мраморе.

Работу заказал богатый торговец тканями Таддео Таддеи, она изготовлена ​​между 1504 и 1505 годами. Скульптура остается незавершенной. Ренессансный термин "тондо" отсылает к круглой форме работы.