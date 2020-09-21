У Нідерландах вперше понад 2000 випадків коронавірусу за добу

Кількість щоденних випадків зараження коронавірусом у Нідерландах у понеділок вперше перевищила 2000.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на нідерландський телеканал NOS.

За даними національного інституту охорони здоров’я, за останню добу підтверджено 2200 нових випадків зараження коронавірусом. Крім того, оголошено 26 нових госпіталізацій та дві смерті.

Днем раніше було зареєстровано 1844 позитивні тести. Протягом останнього тижня щоденні антирекорди в Нідерландах оновлювалися п'ять разів.

Найбільше заражень в Амстердамі – 271 за добу. За столицею йдуть Роттердам (219), де кількість заражень удвічі більша, ніж напередодні, та Гаага (123).

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії у Нідерландах досягла майже 96 тисяч.

Між серединою травня та кінцем липня кількість заражень суттєво знизилася, але у серпні почалося суттєве зростання, а 9 вересня показники вперше з квітня перевищили 1000 випадків за добу.

16 вересня Бельгія та Німеччина порадили своїм громадянам уникати подорожей до Амстердаму й Роттердаму, а після повернення звідти вимагатимуть 14-денну самоізоляцію.

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