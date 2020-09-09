У Нідерландах найбільша кількість нових випадків коронавірусу з квітня

У Нідерландах за останню добу зафіксували 1140 випадків коронавірусу і це найвищий щоденний показник з квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

"Зараз ми спостерігаємо зростання числа інфекцій. Кількість набагато вища, ніж вчора і позавчора. Фактично, це найвищий показник за кілька місяців", - сказав міністр охорони здоров'я Уго де Йонг.

Днем раніше в країні було зареєстровано 964 випадки, причому число випадків захворювання швидко зростає серед молодих людей.

За словами Де Йонга, середня кількість госпіталізацій також збільшилася. Зараз в середньому за останні три дні було госпіталізовано 7,7 випадків, вчора - 6,7.

Водночас Національний інститут охорони здоров'я заявив, що збільшення нових інфекцій не пов'язане з відкриттям початкових шкіл по всій країні за останні три тижні.

Нагадаємо, у Чехії за останню добу зафіксовано найбільшу з початку пандемії коронавірусу кількість нових інфікованих - 1164.