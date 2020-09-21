В Нидерландах впервые более 2000 случаев коронавируса за сутки

Количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах в понедельник впервые превысило 2000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландский телеканал NOS.

По данным национального института здравоохранения, за последние сутки подтверждено 2200 новых случаев заражения коронавируса. Кроме того, объявлено 26 новых госпитализаций и две смерти.

Днем ранее было зарегистрировано 1844 положительные тесты. В течение последней недели ежедневные антирекорды в Нидерландах обновлялись пять раз.

Больше всего заражений в Амстердаме - 271 в сутки. За столицей идут Роттердам (219), где количество заражений вдвое больше, чем накануне, и Гаага (123).

Общее количество инфицированных с начала эпидемии в Нидерландах достигло почти 96 000.

Между серединой мая и концом июля количество заражений значительно снизилось, но в августе начался существенный рост, а 9 сентября показатели впервые с апреля превысили 1000 случаев в сутки.

16 сентября Бельгия и Германия посоветовали своим гражданам избегать путешествий в Амстердам и Роттердам, а по возвращении оттуда будут требовать 14-дневную самоизоляцию.

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