Італія вимагатиме негативний тест від мандрівників з низки регіонів Франції

Італія надалі вимагатиме надати негативний тест на коронавірус для мандрівників, які прибувають з Парижу та низки регіонів Франції - у зв’язку зі значним погіршенням ситуації в країні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це 21 вересня заявив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

"Цифри з Європи - тривожні. Італія у кращій ситуації, ніж багато інших країн, але потрібно зберігати пильність, щоб не звести нанівець ту ціну, яку ми вже сплатили", - зазначив він.

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Довідку про негативний тест, зроблений не раніше як за 72 години до подорожі, вимагатимуть від людей, які прибувають з Парижу та всього столичного регіону, півночі Франції, регіону Овернь-Рона-Альпи, Прованс-Лазурний берег, Корсики, Нової Аквітанії та Окситанії.

Тест можливо буде здати або заздалегідь, або вже після прибуття - в аеропорту, порту чи наземному пункті пропуску на кордоні.

У Франції 18-19 вересня добовий приріст заражень вперше з початку епідемії перетнув позначку у 13 тисяч.

В Італії з середини серпня кількість нових хворих також почала зростати, але, на відміну від багатьох інших країн, поки залишається в рази меншою, ніж на "піку" першої хвилі епідемії - зазвичай реєструють від 1500 до близько 2000 заражень.

Нагадаємо, нещодавно найбільший авіаперевізник Італії запустив "рейси, вільні від коронавірусу": для пасажирів, які готові надати довідку про негативний тест або здати його перед польотом.