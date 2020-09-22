Майже 70% італійців підтримали скорочення кількості депутатів

Згідно з фінальними результатами референдуму, скорочення кількості депутатів парламенту Італії підтримали майже 70% громадян, які взяли участь у голосуванні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

На референдумі італійцям пропонувалося схвалити скорочення Палати депутатів з 630 до 400 депутатів, а Сенату - з 315 до 200 сенаторів.

"За" проголосували 69,64%, "проти" - 30,36%. Явка на референдумі склала - 53.84% - близько 24 млн з 46 млн громадян, які могли брати у ньому участь.

Луїджі ді Майо з "Руху п’яти зірок", яка й ініціювала референдум, вже назвав голосування історичним.

Результати приблизно відповідають попереднім дослідженням громадської думки - згідно з опитуваннями, конституційні зміни на референдумі збиралися підтримати 71% італійців (з тих, хто мав намір взяти у ньому участь).

Підтримка переважала серед прихильників майже всіх політичних сил - окрім найменших, оскільки останні після реформи матимуть менші шанси отримати місця в парламенті.

Референдум для затвердження реформи планувався на 29 березня, але у зв’язку з пандемією коронавірусу був перенесений на 20-21 вересня.

Нагадаємо, 20-21 вересня в Італії також відбулися місцеві вибори у 6 регіонах. За попередніми результатами, перемогу у них порівну поділили право- та лівоцентристи. Ще в одному регіоні, Валле д'Аоста, голосування проходитиме 22 вересня.