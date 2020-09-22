Майже 70% італійців підтримали скорочення кількості депутатів
Згідно з фінальними результатами референдуму, скорочення кількості депутатів парламенту Італії підтримали майже 70% громадян, які взяли участь у голосуванні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.
На референдумі італійцям пропонувалося схвалити скорочення Палати депутатів з 630 до 400 депутатів, а Сенату - з 315 до 200 сенаторів.
"За" проголосували 69,64%, "проти" - 30,36%. Явка на референдумі склала - 53.84% - близько 24 млн з 46 млн громадян, які могли брати у ньому участь.
Луїджі ді Майо з "Руху п’яти зірок", яка й ініціювала референдум, вже назвав голосування історичним.
Результати приблизно відповідають попереднім дослідженням громадської думки - згідно з опитуваннями, конституційні зміни на референдумі збиралися підтримати 71% італійців (з тих, хто мав намір взяти у ньому участь).
Підтримка переважала серед прихильників майже всіх політичних сил - окрім найменших, оскільки останні після реформи матимуть менші шанси отримати місця в парламенті.
Референдум для затвердження реформи планувався на 29 березня, але у зв’язку з пандемією коронавірусу був перенесений на 20-21 вересня.
Нагадаємо, 20-21 вересня в Італії також відбулися місцеві вибори у 6 регіонах. За попередніми результатами, перемогу у них порівну поділили право- та лівоцентристи. Ще в одному регіоні, Валле д'Аоста, голосування проходитиме 22 вересня.