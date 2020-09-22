Почти 70% итальянцев поддержали сокращение количества депутатов

Согласно финальным результатам референдума, сокращение количества депутатов парламента Италии поддержали почти 70% граждан, принявших участие в голосовании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

На референдуме итальянцам предлагалось одобрить сокращение Палаты депутатов с 630 до 400 депутатов, а Сенат - с 315 до 200 сенаторов.

"За" проголосовали 69,64%, "против" - 30,36%. Явка на референдуме составила - 53.84% - около 24 млн из 46 млн граждан, которые могли принимать в нем участие.

Луиджи ди Майо из "Движения пяти звезд", которое и инициировало референдум, уже назвал голосование историческим.

Результаты примерно соответствуют предыдущим исследованием общественного мнения - согласно опросам, конституционные изменения на референдуме собирались поддержать 71% итальянцев (из тех, кто намеревался принять в нем участие).

Поддержка преобладала среди сторонников почти всех политических сил - кроме самых маленьких, поскольку последние после реформы будут иметь меньшие шансы получить места в парламенте.

Референдум для утверждения реформы планировался на 29 марта, но в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 20-21 сентября.

Напомним, 20-21 сентября в Италии также состоялись местные выборы в 6 регионах. По предварительным результатам, победу в них поровну разделили право- и левоцентристы. Еще в одном регионе, Валле д'Аоста, голосование будет проходить 22 сентября.