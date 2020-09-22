Місцеві вибори в 6 регіонах Італії: перемогу порівну поділили право- та лівоцентристи

За попередніми результатами місцевих виборів у шести регіонах Італії, у трьох із них перемагають правоцентристи, в інших трьох - лівоцентристи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Вибори проходили 20 та 21 вересня у Тоскані, Кампанії, Пульї, Венето, Лігурії та Марке.

Окрім Лігурії, фінальні результати ще невідомі, але обробили вже більшу частину протоколів.

Лівоцентристи виграють у Тоскані, Кампанії та Пульї, у решті - правоцентристи. Таким чином, за підсумками виборів "змінити колір" може лише Марке - там, після 25 років панування лівоцентристів, перемагає кандидат від Fratelli d’Italia.

Правоцентристи наразі при владі у 15 з 20 регіонів Італії.

Ще в одному регіоні, Валле д'Аоста, голосування проходитиме 22 вересня.

Нагадаємо, паралельно проходив також загальнонаціональний референдум щодо скорочення кількості депутатів парламенту. За останніми даними, "за" висловилися більше 69% громадян.