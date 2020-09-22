Парламент Британії вдруге голосуватиме за проєкт, який знищує домовленості про Brexit

Британські парламентарі вдруге голосуватимуть за проєкт про внутрішній ринок, окремі положення якого суперечать угоді про Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Проєкт пройшов перше голосування минулого тижня - 14 вересня. "За" проголосували 340 депутатів Палати представників, "проти" - 263.

Законопроєкт про внутрішній ринок руйнує компроміс між Британією та ЄС щодо митних процедур довкола Північної Ірландії.

В уряді наполягають, що проєкт містить "життєво необхідні запобіжники", щоб продовжити вільний обіг товарів між Північною Ірландією та рештою території Британії після її виходу з єдиного ринку і митного союзу ЄС 1 січня 2021 року - коли спливає термін перехідного періоду після Brexit. Проте окремі його положення суперечать вже підписаній угоді про вихід Британії з ЄС.

Ідея схвалення проєкту викликала у Британії бурхливу дискусію. Вже п’ять попередніх прем’єрів країни застерегли від цього кроку.

Зокрема, експрем’єрка Тереза Мей наголошує, що це стане порушенням міжнародного законодавства та підірве довіру до Британії.

Минулого тижня прем’єр Борис Джонсон погодився на зміни, які гарантують, що фінальне слово у питанні залишиться за Палатою представників.

Тереза Мей зауважує, що це нічого не змінює, тому що порушення міжнародних зобов’язань залишиться порушенням міжнародних зобов’язань незалежно від того, чи рішення приймає прем’єр чи парламент.

Детальніше про це читайте у статті: Британія проти всіх: як один документ руйнує домовленості з Лондоном про Brexit.