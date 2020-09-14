Вже п’ять експрем’єрів Британії застерегли від порушення угоди про Brexit
Експрем’єр Великої Британії Девід Кемерон виступив проти порушення угоди про вихід Британії з ЄС, ставши п’ятим з попередніх прем’єрів, які висловили свої застереження.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Девід Кемерон зазначив, що має "застереження" щодо законопроєкту про внутрішній ринок, а порушення міжнародної угоди має бути "крайнім варіантом".
"Прийняття парламентом такого акту і намір порушити міжнародну угоду - це останній варіант з тих, що можна розглядати. Це має бути рішенням на зовсім крайній випадок", - заявив Девід Кемерон.
Він також акцентував, що зараз урядові варто зосередитися на тому, як все ж досягти торгівельної угоди з ЄС.
Нагадаємо, саме за прем’єрства Девіда Кемерона відбувся рефередум щодо Brexit.
Перед цим план Бориса Джонсона розкритикували колишні прем'єр-міністри Джон Мейджор, Тоні Блер, Гордон Браун і Тереза Мей.
Тереза Мей заявила, що порушення міжнародного законодавства підірве довіру до Британії, а Браун - що таким чином країна нашкодить сама собі.
Як вже повідомлялося, сьогодні увечері, 13 вересня, Палата громад британського парламенту проведе голосування і обговорення законопроєкту про внутрішній ринок, який суперечить положенням угоди про Brexit, вже ухваленої між Британією і ЄС.
Ключовою частиною угоди про вихід Британії з ЄС є Протокол щодо Північної Ірландії, який має запобігти "жорсткому" кордону з Республікою Ірландія після Brexit.
Законопроєкт про внутрішній ринок, запропонований урядом, передбачає перегляд цієї частини угоди.
Детальніше про це читайте у матеріалі: Британія проти всіх: як один документ руйнує домовленості із Лондоном про Brexit.