Вже п’ять експрем’єрів Британії застерегли від порушення угоди про Brexit 

Експрем’єр Великої Британії Девід Кемерон виступив проти порушення угоди про вихід Британії з ЄС, ставши п’ятим з попередніх прем’єрів, які висловили свої застереження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Девід Кемерон зазначив, що має "застереження" щодо законопроєкту про внутрішній ринок, а порушення міжнародної угоди має бути "крайнім варіантом".

"Прийняття парламентом такого акту і намір порушити міжнародну угоду - це останній варіант з тих, що можна розглядати. Це має бути рішенням на зовсім крайній випадок", - заявив Девід Кемерон.

Він також акцентував, що зараз урядові варто зосередитися на тому, як все ж досягти торгівельної угоди з ЄС.

Нагадаємо, саме за прем’єрства Девіда Кемерона відбувся рефередум щодо Brexit.

Перед цим план Бориса Джонсона розкритикували колишні прем'єр-міністри Джон Мейджор, Тоні Блер, Гордон Браун і Тереза Мей.

Тереза Мей заявила, що порушення міжнародного законодавства підірве довіру до Британії, а Браун - що таким чином країна нашкодить сама собі.

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Як вже повідомлялося, сьогодні увечері, 13 вересня, Палата громад британського парламенту проведе голосування і обговорення законопроєкту про внутрішній ринок, який суперечить положенням угоди про Brexit, вже ухваленої між Британією і ЄС.

Ключовою частиною угоди про вихід Британії з ЄС є Протокол щодо Північної Ірландії, який має запобігти "жорсткому" кордону з Республікою Ірландія після Brexit.

Законопроєкт про внутрішній ринок, запропонований урядом, передбачає перегляд цієї частини угоди.

Детальніше про це читайте у матеріалі: Британія проти всіх: як один документ руйнує домовленості із Лондоном про Brexit.





