Парламент Британии во второй раз голосовать за проект, уничтожающий договоренности о Brexit
Британские парламентарии во второй раз будут голосовать за проект о внутреннем рынке, отдельные положения которого противоречат соглашению о Brexit.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Проект прошел первое голосование на прошлой неделе - 14 сентября. "За" проголосовали 340 депутатов Палаты представителей, "против" - 263.
Законопроект о внутреннем рынке разрушает компромисс между Британией и ЕС по таможенным процедурам вокруг Северной Ирландии.
В правительстве настаивают, что проект содержит "жизненно необходимые предохранители", чтобы продолжить свободное обращение товаров между Северной Ирландией и остальной территорией Британии после ее выхода из единого рынка и таможенного союза ЕС 1 января 2021 года - когда истекает срок переходного периода после Brexit. Однако отдельные его положения противоречат уже подписанном соглашении о выходе Британии из ЕС.
Идея одобрение проекта вызвала в Британии бурную дискуссию. Уже пять предыдущих премьеров страны предостерегли от этого шага.
В частности, экс-премьер Тереза Мэй подчеркивает, что это станет нарушением международного законодательства и подорвет доверие к Британии.
На прошлой неделе премьер Борис Джонсон согласился на изменения, которые гарантируют, что финальное слово в вопросе останется за Палатой представителей.
Тереза Мэй отмечает, что это ничего не меняет, так как нарушение международных обязательств останется нарушением международных обязательств независимо от того, решение принимает премьер или парламент.
Подробнее об этом читайте в статье: Британия против всех: как один документ разрушает договоренности с Лондоном о Brexit