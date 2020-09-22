Парламент Британии во второй раз голосовать за проект, уничтожающий договоренности о Brexit

Британские парламентарии во второй раз будут голосовать за проект о внутреннем рынке, отдельные положения которого противоречат соглашению о Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Проект прошел первое голосование на прошлой неделе - 14 сентября. "За" проголосовали 340 депутатов Палаты представителей, "против" - 263.

Законопроект о внутреннем рынке разрушает компромисс между Британией и ЕС по таможенным процедурам вокруг Северной Ирландии.

В правительстве настаивают, что проект содержит "жизненно необходимые предохранители", чтобы продолжить свободное обращение товаров между Северной Ирландией и остальной территорией Британии после ее выхода из единого рынка и таможенного союза ЕС 1 января 2021 года - когда истекает срок переходного периода после Brexit. Однако отдельные его положения противоречат уже подписанном соглашении о выходе Британии из ЕС.

Идея одобрение проекта вызвала в Британии бурную дискуссию. Уже пять предыдущих премьеров страны предостерегли от этого шага.

В частности, экс-премьер Тереза ​​Мэй подчеркивает, что это станет нарушением международного законодательства и подорвет доверие к Британии.

На прошлой неделе премьер Борис Джонсон согласился на изменения, которые гарантируют, что финальное слово в вопросе останется за Палатой представителей.

Тереза ​​Мэй отмечает, что это ничего не меняет, так как нарушение международных обязательств останется нарушением международных обязательств независимо от того, решение принимает премьер или парламент.

Подробнее об этом читайте в статье: Британия против всех: как один документ разрушает договоренности с Лондоном о Brexit