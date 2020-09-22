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У Чехії обмежать роботу барів і ресторанів через темпи поширення коронавірусу

Вівторок, 22 вересня 2020, 13:39

У Чехії планують ввести додаткові обмеження для барів та ресторанів через зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Ресторанам і барам доведеться закриватися о 22:00. "У наступні дні години роботи ресторанів і барів можуть бути обмежені. Вони будуть закриватися о 22:00 замість нинішніх 24:00", - сказав новий міністр охорони здоров'я Роман Примула.

Точно так же, ймовірно, скоротиться ліміт на кількість людей на масових заходах. На відкритих майданчиках буде дозволено максимум 100 осіб, а в приміщеннях - 50 осіб.

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"У загальних заходів будуть винятки, наприклад, для культурних заходів, де ризик нижче. В цілому ж принцип повинен бути таким", - сказав міністр.

Змагання в закритих приміщеннях за участю понад десяти осіб також заборонені.

Нагадаємо, Чехія опинилася на другому місці у Європі за швидкістю зростання кількості заражень коронавірусом.

18 вересня у 10-мільйонній Чехії вперше з початку епідемії виявили більше 3 тисяч випадків коронавірусу за добу – на наступний день після того, коли в країні вперше зафіксували понад 2 тисячі випадків.

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