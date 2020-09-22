В Чехии ограничат работу баров и ресторанов через темпы распространения коронавируса

В Чехии планируют ввести дополнительные ограничения для баров и ресторанов из-за роста количества новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Ресторанам и барам придется закрываться в 22:00. "В последующие дни часы работы ресторанов и баров могут быть ограничены. Они будут закрываться в 22:00 вместо нынешних 24:00", - сказал новый министр здравоохранения Роман Примула.

Точно так же, вероятно, сократится лимит на количество людей на массовых мероприятиях. На открытых площадках будет разрешено собирать не более 100 человек, а в помещениях - 50 человек.

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"Для общих мероприятий будут исключения, например, для культурных мероприятий, где риск ниже. В целом же принцип должен быть таким", - сказал министр.

Соревнования в закрытых помещениях с участием более десяти человек также запрещены.

Напомним, Чехия оказалась на втором месте в Европе по скорости роста количества заражений коронавирусом.

18 сентября в десятимиллионной Чехии впервые с начала эпидемии обнаружили более 3 тысяч случаев коронавируса в сутки - на следующий день после того, как в стране впервые зафиксировали более 2000 случаев.