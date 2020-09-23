Прем’єр Британії допускає жорсткіший карантин, якщо люди не дотримуватимуться обмежень

Прем’єр Британії Борис Джонсон допускає нові, жорсткіші обмеження, якщо люди ігноруватимуть існуючі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

"Ми маємо залишити за собою право піти далі", - зазначив Джонсон у вечірньому зверненні до нації, під час якого оголосив про посилення карантину.

Він наголосив, що йому неприємна ідея зачіпати свободи громадян, але якщо не вжити заходів - є ризик, що трохи згодом доведеться йти на жорсткіші кроки.

Прем’єр додав, що хоча більшість людей дотримуються заходів безпеки, "порушень - занадто багато".

Нагадаємо, згідно з анонсованими вчора обмеженнями, які можуть тривати близько пів року, на всій території Британії запроваджено суворіші вимоги щодо масок, заклади зобов’язані закриватися раніше, людям рекомендується повернутися на дистанційну роботу.

Шотландія пішла далі, заборонивши ходити в гості вже починаючи з 23 вересня - слідом за Північною Ірландією.

Ще 9 вересня в Англії заборонили збиратися компаніями з більш ніж шести людей.

В уряді й парламенті Британії вже зараз лунають припущення, що невдовзі таке обмеження можуть поширити на всю країну.

Останніми днями приріст заражень у Британії перевищує 4 тисячі випадків на добу.