Премьер Британии допускает жесткий карантин, если люди не будут соблюдать ограничений

Премьер Британии Борис Джонсон допускает новые, более жесткие ограничения, если люди будут игнорировать существующие.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

"Мы должны оставить за собой право пойти дальше", - отметил Джонсон в вечернем обращении к нации, в ходе которого объявил об усилении карантина.

Он отметил, что ему неприятна идея затрагивать свободы граждан, но если не принять меры - есть риск, что чуть позже придется идти на жесткие шаги.

Премьер добавил, что хотя большинство людей придерживаются мер безопасности, "нарушений - слишком много".

Напомним, согласно анонсированным вчера ограничениям, которые могут длиться около полугода, на всей территории Великобритании введены строгие требования по маскам, учреждения обязаны закрываться раньше, людям рекомендуется вернуться на дистанционную работу.

Шотландия пошла дальше, запретив ходить в гости уже начиная с 23 сентября - вслед за Северной Ирландией.

Еще 9 сентября в Англии запретили собираться компаниями из более чем шести человек.

В правительстве и парламенте Великобритании уже сейчас звучат предположения, что вскоре такое ограничение могут распространить на всю страну.

В последние дни прирост заражений в Британии превышает 4000 случаев в сутки.