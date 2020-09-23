Wizz Air планує з 2 жовтня відновити рейси між Україною і Словаччиною

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air з 2 жовтня відновить рейси з Києва і Львова до Братислави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

У пресслужбі авіакомпанії підкреслили, що відновлення перельотів залежить від рішення органів влади залишити або видалити Словаччину зі списку країн "зеленої" зони.

"Якщо її виключають зі списку, виконання рейсів, що з'єднують українські міста з Братиславою, буде відкладено відповідно", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що авіакомпанія запровадила посилені заходи гігієни для забезпечення здоров'я і безпеки як пасажирів, так і екіпажу.

"Зокрема, протягом перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж - рукавички. Пасажирам без масок заборонено здійснювати посадку на борт літака, проте нову маску вони можуть завжди придбати разом з набором для дезінфекції (1 маленька пляшка дезинфікуючого гелю, 2 пари рукавичок, 2 маски, 6 дезінфікуючих серветок). У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а з дотриманням графіка прибирання всі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, авіакомпанія Wizz Air на початку вересня запустила рейси з Києва і Львова в Пардубіце (Чехія).