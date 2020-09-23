Wizz Air планирует со 2 октября возобновить рейсы между Украиной и Словакией

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air со 2 октября возобновит рейсы из Киева и Львова в Братиславу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что восстановление перелетов зависит от решения органов власти оставить или удалить Словакию из списка стран "зеленой" зоны.

"Если ее исключают из списка, выполнение рейсов, соединяющих украинские города с Братиславой, будет отложено соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания ввела усиленные меры гигиены для обеспечения здоровья и безопасности как пассажиров, так и экипажа.

"В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Пассажирам без масок запрещено совершать посадку на борт самолета, однако новую маску они могут всегда приобрести вместе с набором для дезинфекции (1 маленькая бутылка дезинфицирующего геля, 2 пары перчаток, 2 маски, 6 дезинфицирующих салфеток). В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, авиакомпания Wizz Air в начале сентября запустила рейсы из Киева и Львова в Пардубице (Чехия).