Україна хоче від ЄС чітку, ясно сформульовану перспективу членства – Зеленський

Україна прагне повноправного членства в ЄС і наразі хоче отримати чітку перспективу членства у ньому.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю словацькому виданню Hospodárske noviny, передає "Європейська правда".

Він нагадав, що Євросоюз – ключовий партнер України у питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності й підтримки реформ, а також головний торговельний партнер, частка якого становить вже понад 40% зовнішньої торгівлі нашої держави.

"Однак Україна хоче повної інтеграції до ЄС. Ми – європейська країна й можемо багато чого дати Європі, працюючи спільно, від ситуації в Україні залежить чимало на Європейському континенті, тож було б логічно, якби Україна стала повноправним членом Європейського Союзу" - зазначив Зеленський.

"Ми прагнемо отримати від ЄС чітку, ясно сформульовану перспективу членства для України. Для українців важливо, що Євросоюз визнає та підтримує наші прагнення" - наголосив він.

За його словами, зараз українська сторона працює над тим, щоб максимально використати потенціал Угоди про асоціацію для подальшого поглиблення інтеграції між Україною та ЄС, а також адаптувати торговельну частину Угоди до сучасних економічних реалій.

Як повідомлялося, Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для відновлення української економіки за умови конструктивної взаємодії з Міжнародним валютним фондом.