Україна почала визнавати паспорти, видані частково визнаним Косовом

Україна визнає паспорти, видані частково визнаним Косовом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю албанському телеканалу RTV Ora заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Ми офіційно не визнали Косово, але є певні кроки (назустріч). Минулого року ми прийняли рішення працювати з паспортами Косова. Зараз наш посол тут (в Албанії) та посли в інших частинах світу отримали вказівки визнавати ці паспорти та не обмежувати поїздки. Можливо, починаючи з таких невеликих кроків, ми можемо рухатись до певних результатів", - заявив заступник голови МЗС України.

Разом із тим Василь Боднар підкреслив, що ситуація із Косовом не має нічого спільного із "самовизначенням" Криму, про що часто заявляють у РФ. "Для нас немає паралелі між цими двома випадками… У випадку з Косовом ми маємо країну, яку визнали низка країн, а у випадку Криму мова йде про територію, яка була відібрана силою Росією",- пояснив він.

Одночасно Василь Боднар дав дещо неоднозначну відповідь щодо можливого визнання Косова Україною. "Традиційно ми висловлюємося за територіальний суверенітет країн. Це наш принцип", - зазначив він, проте додав, що з Косовом справа не проста.

Як повідомляє портал "Балканський оглядач", на підставі такої заяви українського дипломата регіональні медіа вже повідомили про можливе визнання Україною Косова.

Нагадаємо, за висновком Міжнародного суду ООН, одностороннє проголошення незалежності Косова у 2008 році не суперечило нормам міжнародного права.

Втім, щодо визнання Косова як незалежної держави у світі немає єдиної думки. На даний час Косово визнано 116 країнами, включаючи США та більшість країн ЄС. Однак відмовилися визнавати Косово Іспанія, Словаччина, Греція, Кіпр та Румунія. Не визнає Косово й Україна.