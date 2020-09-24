МЗС Британії: таємна інавгурація ще більше дискредитує Лукашенка
Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що таємна інавгурація Александра Лукашенка ще сильніше дискредитує його.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Рааб написав в Twitter.
"Таємна інавгурація Лукашенка, що відбулася в Мінську, ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу", - написав Рааб.
Lukashenko’s secret inauguration in Minsk today brings him further into disrepute. His rigged election was a fraud on the Belarusian people.— Dominic Raab (@DominicRaab) September 23, 2020
Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.
Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих.
Більшість країн ЄС заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. Про це також заявили США і Канада.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.