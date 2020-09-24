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МЗС Британії: таємна інавгурація ще більше дискредитує Лукашенка

Четвер, 24 вересня 2020, 10:16

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що таємна інавгурація Александра Лукашенка ще сильніше дискредитує його.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рааб написав в Twitter.

"Таємна інавгурація Лукашенка, що відбулася в Мінську, ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу", - написав Рааб.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих.

Більшість країн ЄС заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. Про це також заявили США і Канада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

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