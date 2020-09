МЗС Британії: таємна інавгурація ще більше дискредитує Лукашенка

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що таємна інавгурація Александра Лукашенка ще сильніше дискредитує його.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рааб написав в Twitter.

"Таємна інавгурація Лукашенка, що відбулася в Мінську, ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу", - написав Рааб.

Lukashenko’s secret inauguration in Minsk today brings him further into disrepute. His rigged election was a fraud on the Belarusian people.