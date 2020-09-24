США не визнають Лукашенка легітимним лідером після його інавгурації

США не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом Білорусі після його таємної інавгурації.

Як пише "Європейська правда", низка ЗМІ, серед яких Euronews та CNN, цитують відповідний коментар речника Держдепу США.

Речник Державного департаменту зазначив, що "США не можуть вважати Александра Лукашенка легітимно обраним лідером Білорусі".

"Вибори 9 серпня не були ані вільними, ані чесними. Оголошені результати були сфальсифікованими і не можуть надавати легітимності", - йдеться у коментарі.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

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Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих.

Вже низка країн заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.