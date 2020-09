Канада заявила про невизнання Лукашенка легітимним президентом

Канада заявила, що не визнає Александра Лукашенка легітимним президентом Білорусі після його таємної інавгурації.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади, пише "Європейська правда".

Відомство наголошує, що проведення так званої інавгурації за зачиненими дверима було ще одним проявом зневаги до своїх громадян.

"Ця інавгурація є настільки ж нелегітимною, як і вибори, після яких вона відбувається. Канада вважає, що Александру Лукашенку бракує легітимності для того, щоб бути лідером Білорусі", - йдеться в офіційній заяві МЗС.

"Канада висловлює жаль з приводу неанонсованої інавгурації Лукашенка після сфальсифікованих виборів. Йому не вистачає легітимності демократично обраного лідера. Канада закликає до вільних і чесних виборів для народу Білорусі. Ми продовжуємо координацію з міжнародними партнерами для підготовки належної реакції", - додав в особистому Twitter міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Також міністр оголосив, що Канада виділить 600 тисяч доларів на підтримку громадянського суспільства Білорусі, з акцентом на розвиток незалежних ЗМІ, захист прав людини та прав жінок.

I just had a call w/#SvetlanaTikhanovskaya to discuss the latest events in #Belarus.



🇨🇦 is pleased to announce $600K towards projects to support the civil society & democracy with focus on women & indep. media. We'll continue to call for human rights to be upheld. More to come. pic.twitter.com/K1NU7I5rca