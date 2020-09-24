Канада заявила про невизнання Лукашенка легітимним президентом

Канада заявила, що не визнає Александра Лукашенка легітимним президентом Білорусі після його таємної інавгурації.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади, пише "Європейська правда".

Відомство наголошує, що проведення так званої інавгурації за зачиненими дверима було ще одним проявом зневаги до своїх громадян.

"Ця інавгурація є настільки ж нелегітимною, як і вибори, після яких вона відбувається. Канада вважає, що Александру Лукашенку бракує легітимності для того, щоб бути лідером Білорусі", - йдеться в офіційній заяві МЗС.

"Канада висловлює жаль з приводу неанонсованої інавгурації Лукашенка після сфальсифікованих виборів. Йому не вистачає легітимності демократично обраного лідера. Канада закликає до вільних і чесних виборів для народу Білорусі. Ми продовжуємо координацію з міжнародними партнерами для підготовки належної реакції", - додав в особистому Twitter міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Також міністр оголосив, що Канада виділить 600 тисяч доларів на підтримку громадянського суспільства Білорусі, з акцентом на розвиток незалежних ЗМІ, захист прав людини та прав жінок.

I just had a call w/#SvetlanaTikhanovskaya to discuss the latest events in #Belarus.



🇨🇦 is pleased to announce $600K towards projects to support the civil society & democracy with focus on women & indep. media. We'll continue to call for human rights to be upheld. More to come. pic.twitter.com/K1NU7I5rca — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) September 23, 2020

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих.

Вже низка країн заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

Від редакції. "Європейська правда" відсьогодні називатиме Александра Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі.