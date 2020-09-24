Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна і Словаччина підписали угоду, яка розблокує аеропорт "Ужгород"

У США опублікували звіт про сумнівні транзакції сина Байдена під час роботи в Burisma

Україна почала визнавати паспорти, видані частково визнаним Косовом

Євросоюз вже офіційно чекає на нові вибори у Білорусі






Канада заявила про невизнання Лукашенка легітимним президентом

Четвер, 24 вересня 2020, 08:56

Канада заявила, що не визнає Александра Лукашенка легітимним президентом Білорусі після його таємної інавгурації.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади, пише "Європейська правда".

Відомство наголошує, що проведення так званої інавгурації за зачиненими дверима було ще одним проявом зневаги до своїх громадян. 

"Ця інавгурація є настільки ж нелегітимною, як і вибори, після яких вона відбувається. Канада вважає, що Александру Лукашенку бракує легітимності для того, щоб бути лідером Білорусі", - йдеться в офіційній заяві МЗС.

"Канада висловлює жаль з приводу неанонсованої інавгурації Лукашенка після сфальсифікованих виборів. Йому не вистачає легітимності демократично обраного лідера. Канада закликає до вільних і чесних виборів для народу Білорусі. Ми продовжуємо координацію з міжнародними партнерами для підготовки належної реакції", - додав в особистому Twitter міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Також міністр оголосив, що Канада виділить 600 тисяч доларів на підтримку громадянського суспільства Білорусі, з акцентом на розвиток незалежних ЗМІ, захист прав людини та прав жінок. 

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих.

Вже низка країн заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

Від редакції. "Європейська правда" відсьогодні називатиме Александра Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua