МИД Британии: тайная инаугурация еще больше дискредитирует Лукашенко

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко еще сильнее дискредитирует его.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рааб написал в Twitter.

"Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его фальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб.

Lukashenko’s secret inauguration in Minsk today brings him further into disrepute. His rigged election was a fraud on the Belarusian people. — Dominic Raab (@DominicRaab) September 23, 2020

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, которая не анонсировалась и не транслировалась на государственных радио и телевидении.

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси после этого призвали к бессрочной акции неповиновения.

Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ.

Уже ряд стран заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.