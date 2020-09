МИД Британии: тайная инаугурация еще больше дискредитирует Лукашенко

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко еще сильнее дискредитирует его.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рааб написал в Twitter.

"Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его фальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб.

Lukashenko’s secret inauguration in Minsk today brings him further into disrepute. His rigged election was a fraud on the Belarusian people.