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МИД Британии: тайная инаугурация еще больше дискредитирует Лукашенко

Четверг, 24 сентября 2020, 10:16

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко еще сильнее дискредитирует его.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рааб написал в Twitter.

"Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его фальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, которая не анонсировалась и не транслировалась на государственных радио и телевидении.

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси после этого призвали к бессрочной акции неповиновения.

Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ.

Уже ряд стран заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

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