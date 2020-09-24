Робота сина Байдена у Burisma шкодила антикорупційним зусиллям США в Україні – звіт

Сенатори США, які досліджували ймовірний конфлікт інтересів під час роботи сина Байдена в Україні, вважають, що його робота у правлінні компанії Burisma завдала шкоди антикорупційній політиці США в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у висновках звіту, який оприлюднили республіканці Рон Джонсон, голова комітету з нацбезпеки та урядових справ, і Чак Гресслі, голова фінансового комітету Сенату.

"Роль Хантера Байдена у правлінні Burisma негативно вплинула на зусилля кар’єрних посадовців, які просували антикорупційні заходи в Україні… На жаль, посадовцям США не лишилося іншого вибору, окрім як терпіти "дивність" просування антикорупційного порядку денного в Україні, тоді як син віцепрезидента (Джо Байдена) був членом правління української компанії з корумпованим власником", - зазначається у висновках документу.

Як повідомляють сенатори, їм відомо про двох посадовців США, які висловлювали свої застереження з цього приводу.

На початку 2015 року Джордж Кент, колишній заступник місії у посольстві США в Україні, говорив про це представникам офісу Байдена-старшого. "Присутність Хантера Байдена у правлінні Burisma виглядає дивно для усіх посадовців США, які просувають антикорупційний порядок денний в Україні", - цитують його у звіті.

У жовтні 2015 року Амос Хохштейн, який обіймав одну з керівних посад у Держдепі, також підняв питання з обома Байденами з приводу того, що посада Хантера Байдена допомагає російській дезінформації та ставить під загрозу політику США в Україні.

Сенатори за підсумками свого розслідування стверджують, що Хантер Байден у період роботи в Burisma здійснював сумнівні транзакції на мільйони доларів.