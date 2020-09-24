Работа сына Байдена в Burisma вредила антикоррупционным усилиям США в Украине - отчет

Сенаторы США, которые исследовали вероятный конфликт интересов при работе сына Байдена в Украине, считают, что его работа в правлении компании Burisma нанесла ущерб антикоррупционной политике США в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в выводах отчета, который обнародовали республиканцы Рон Джонсон, председатель комитета по нацбезопасности и правительственным делам, и Чак Грессли, председатель финансового комитета Сената.

"Роль Хантера Байдена в правлении Burisma оказала негативное влияние на усилия карьерных чиновников, продвигавших антикоррупционные меры в Украине ... К сожалению, должностным лицам США не осталось другого выбора, кроме как терпеть "странности" продвижения антикоррупционной повестки в Украине, тогда как сын вице-президента (Джо Байдена) был членом правления украинской компании с коррумпированным владельцем", - отмечается в выводах документа.

Как сообщают сенаторы, им известно о двух должностных лицах США, которые высказывали свои замечания по этому поводу.

В начале 2015 Джордж Кент, бывший заместитель миссии в посольстве США в Украине, говорил об этом представителям офиса Байдена-старшего. "Присутствие Хантера Байдена в правлении Burisma выглядит странно для всех должностных лиц США, которые продвигают антикоррупционную повестку в Украине", - цитируют его в отчете.

В октябре 2015 года Амос Хохштейн, который занимал одну из руководящих должностей в Госдепе, также поднял вопрос с обеими Байденами по поводу того, что должность Хантера Байдена помогает российской дезинформации и ставит под угрозу политику США в Украине.

Сенаторы по итогам своего расследования утверждают, что Хантер Байден в период работы в Burisma осуществлял сомнительные транзакции на миллионы долларов.