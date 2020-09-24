У Фінляндії будують перший у Європі завод для переробки побутового текстильного сміття

У Фінляндії влітку 2021 року відкриють перший завод, який прийматиме на переробку зношений одяг та інші текстильні відходи від домогосподарств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Будівництво заводу вже розпочалося у Пайміо, неподалік від міста Турку на південному заході країни.

Як пише видання, це буде перший подібний завод не лише у Фінляндії, а й у Європі, і саме цієї "ланки" бракує для того, щоб країна отримала повноцінно функціонуючий ланцюжок переробки.

На ньому буде можливо перетворити викинутий текстиль на матеріал, який промисловість зможе використовувати для виробництва нової продукції.

Завод створить сотні нових робочих місць та допоможе Фінляндії вирішити проблему з текстильним сміттям. За рік його накопичується 70-100 тисяч тонн.

"Ми плануємо наступного літа відкрити одну лінію, яка механічно розділятиме волокна… Робота буде запускатися поетапно", - розповідає проєктний менежер Сіні Ілмонен з Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, компанії, що здійснює будівництво.

Згідно з новим проєктом закону про відходи, передбачається, що Фінляндія почне збирати відходи текстилю окремо у 2023 році. За законодавством ЄС, країни-члени мають почати робити це з 2025 року.

Можливість окремого здати текстильне сміття є вже зараз - цим займаються близько 30 муніципальних компаній, але практики і вартість послуг у кожної з них відрізняються. Поки що відсортований текстиль, який придатний для подальшої переробки, звозять у Турку, де він чекає завершення будівництва заводу.