В Финляндии будет первый в Европе завод по переработке бытового текстильного мусора

В Финляндии летом 2021 года откроют первый завод, который будет принимать на переработку тряпки и прочие текстильные отходы от домохозяйств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Строительство завода уже началось в Паймио, недалеко от города Турку на юго-западе страны.

Как пишет издание, это будет первый подобный завод не только в Финляндии, но и в Европе, и именно этого "звена" не хватает для того, чтобы в стране появилась полноценно функционирующая цепочка переработки.

На нем будет возможно превратить тряпье в материал, которые промышленность сможет использовать для производства новой продукции.

Завод создаст сотни новых рабочих мест и поможет Финляндии решить проблему с текстильным мусором. За год его накапливается 70-100 тысяч тонн.

"Мы планируем следующим летом открыть одну линию, которая будет механически разделять волокна... Работа будет запускаться поэтапно", - рассказывает проектный менеджер Сини Илмонен из Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, компании, осуществляющей строительство.

Согласно новому проекту закона об отходах, предполагается, что Финляндия начнет раздельно собирать отходы текстиля в 2023 году. По законодательству ЕС, страны-члены должны начать делать это с 2025 года.

Возможность отдельно сдать текстильные отходы есть и сейчас - этим занимаются около 30 муниципальных компаний, но практики и стоимость у каждой из них отличаются.

Пока что отсортированный ими текстиль, который возможно отправить на переработку, свозят в Турку, где он ожидает запуска нового завода.