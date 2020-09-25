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Швейцарія проведе референдум щодо припинення вільного пересування з ЄС

П'ятниця, 25 вересня 2020, 10:41

Громадяни Швейцарії в неділю голосуватимуть на референдумі щодо припинення вільного пересування з країнами Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

З ініціативою проведення референдуму виступила ультраправа Швейцарська народна партія (SVP), якій вдалося зібрати необхідну кількість голосів. "Мігранти змінюють нашу культуру і роблять поїзди та вулиці менш безпечними", - заявляла партія під час кампанії.

Опитування показують, що ініціатива провалиться, тому що 63% швейцарців хочуть зберегти вільне пересування з ЄС, навіть незважаючи на те, що чверть з 8,6 мільйона населення Швейцарії складають вихідці з інших країн.

Швейцарія є четвертим за величиною зовнішнім торговим партнером ЄС після США, Китаю та Великої Британії.

У 2014 році Швейцарія вже проводила референдум про припинення вільного пересування і тоді голоси розділилися майже порівну, за збереження проголосували 50,3% виборців.

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Швейцарія
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