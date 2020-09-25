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Швейцария проведет референдум о прекращении свободного передвижения с ЕС

Пятница, 25 сентября 2020, 10:41

Граждане Швейцарии в воскресенье будут голосовать на референдуме о прекращении свободного передвижения со странами Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

С инициативой проведения референдума выступила правая Швейцарская народная партия (SVP), которой удалось собрать необходимое количество голосов. "Мигранты меняют нашу культуру и делают поезда и улицы менее безопасными", - заявляла партия во время кампании.

Опросы показывают, что инициатива провалится, потому что 63% швейцарцев хотят сохранить свободное передвижение с ЕС, даже несмотря на то, что четверть из 8,6 миллиона населения Швейцарии составляют выходцы из других стран.

Швейцария является четвертым по величине внешним торговым партнером ЕС после США, Китая и Великобритании.

В 2014 году Швейцария уже проводила референдум о прекращении свободного передвижения, и тогда голоса разделились почти поровну, за сохранение проголосовали 50,3% избирателей.

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