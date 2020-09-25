Глава військової розвідки Німеччини йде у відставку через скандали з ультраправими в армії

Очільник військової контррозвідки ФРН Крістоф Грамм, який займався боротьбою з крайніми правими настроями серед військових Бундесверу, йде у відставку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

24 вересня Міноборони подякувало Грамму за його роботу і повідомило, що його звільняють з посади.

"Він тимчасово йде у відставку… Подальша реалізація реформ потребуватиме додаткових зусиль", - заявили у відомстві.

Міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер повідомила, що таке рішення ухвалили за його згодою. Крістоф Грамм обіймав цю посаду останні 5 років. Його наступника ще не визначили.

Грамм у 2019 році ініціював реформи у відомстві, намагаючись розібратися з проблемою популярності праворадикальних поглядів серед співробітників Бундесверу, та досягнув певних успіхів. Водночас критики наполягають, що він не повною мірою задіяв доступні ресурси.

У січні 2020 року військова розвідка заявила про те, що підозрює у прихильності до крайніх правих поглядів понад 500 військових Бундесверу.

Особливе занепокоєння викликав елітний підрозділ сил спеціальних операцій KSK. У червні Крамп-Карренбауер заявила, що його частково розформують, а особливо скандальну 2-гу роту повністю розпустять. "Останньою краплею" для рішення стало зникнення зброї зі складу підрозділу – великої партії набоїв та 62 кілограмів вибухівки, частину яких потім знайшли в помешканні одного з військових.

Також у червні один з капітанів KSK закликав міністерство втрутитися в ситуацію через те, що низка командирів свавільно поводяться з підлеглими, формуючи культуру абсолютної покори.

Видання Der Spiegel нещодавно повідомляло, що наразі військова розвідка розслідує близько 700 підозр у явних симпатіях до крайніх правих поглядів серед військовослужбовців Бундесверу.