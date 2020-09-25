Глава военной разведки Германии уходит в отставку на фоне скандалов с "крайне правыми" в армии

Глава военной контрразведки ФРГ Кристоф Грамм, который занимался борьбой с крайне правыми настроениями среди военных Бундесвера, уходит в отставку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

24 сентября Минобороны поблагодарило Грамма за его работу и сообщило, что его увольняют с должности.

"Он временно уходит в отставку... Дальнейшая реализация реформ потребует дополнительных усилий", - заявили в ведомстве.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что такое решение было принято с его согласия. Кристоф Грамм занимал эту должность последние 5 лет. Его преемника еще не определили.

Грамм в 2019 году инициировал реформы в ведомстве, пытаясь разобраться с проблемой популярности праворадикальных взглядов среди сотрудников Бундесвера, и достиг определенных успехов. В то же время критики настаивают, что он не в полной мере задействовал доступные ресурсы.

В январе 2020 года военная разведка заявила, что подозревает в приверженности крайне правым взглядам более 500 военных Бундесвера.

Особое беспокойство вызвало элитное подразделение сил специальных операций KSK. В июне Крамп-Карренбауэр заявила, что его частично расформируют, а особенно скандальную вторую роту полностью распустят. "Последней каплей" для решения стало исчезновение оружия из состава подразделения - большой партии патронов и 62 кг взрывчатки, часть которых потом нашли в квартире одного из военных.

Также в июне один из капитанов KSK призвал министерство вмешаться в ситуацию из-за того, что ряд командиров произвольно обращаются с подчиненными, формируя культуру абсолютной покорности.

Издание Der Spiegel недавно сообщало, что сейчас военная разведка расследует около 700 подозрений в явных симпатиях к ультраправым взглядам среди военнослужащих Бундесвера.