Нападение в Париже: задержан второй подозреваемый, прокуратура говорит о терроризме

В Париже задержали второго подозреваемого в связи с нападением возле бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Сообщается, что в 13:30 второй подозреваемый был задержан возле станции метро Richard Lenoir бригадой железнодорожной сети.

Согласно предварительным данным, задержанный имеет индо-пакистанское происхождение.

Оба подозреваемых были взяты под стражу.

Вместе с тем прокуратура начала расследование из-за попытки убийства с террористической целью и участии в преступном террористическом объединении.

Напомним, нападение произошло утром в 11-м округе Парижа, вблизи бульвара Ришара Ленуара, где раньше находилась редакция Charlie Hebdo.

По последней информации, нападавший ранил четырех человек, из них двое - в тяжелом состоянии.

Пять школ в квартале рядом с местом нападения закрыли на вход и выход, родителей младших школьников просят не забирать их из школы, пока ситуация не успокоится.